Akşener, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.



Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk milletinin başı sağolsun. Rusya destekli rejim güçlerinin Suriye, İdlib'deki vatan evlatlarımıza saldırısında şehitlerimiz var. Vatan için şehadete eren kahramanlarımıza Cenabıhak'tan rahmet diliyorum. Allah, ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'de meydana gelen rejim saldırısıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüştü.

Öte yandan parti çalışmaları kapsamında Balıkesir'de bulunan Akşener'in programının ardından Ankara'ya hareket ettiği, gelişmeleri parti genel merkezinden takip edeceği öğrenildi.



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