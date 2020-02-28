Akşener, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

İYİ Parti lideri Akşener, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüşen Akşener'in Ankara'ya hareket ettiği, gelişmeleri parti genel merkezinden takip edeceği öğrenildi.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 28.02.2020 - 00:23 | Son Güncelleme : 28.02.2020 - 01:14

meral akşener.jpg

İlişkili Haberler

SON DAKİKA: İdlib'de 22 şehit

SON DAKİKA: İdlib'de 22 şehit

SON DAKİKA: Beştepe'de İdlib zirvesi

SON DAKİKA: Beştepe'de İdlib zirvesi

Kılıçdaroğlu'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Kılıçdaroğlu'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Bahçeli, gelişmeleri parti genel merkezinden takip ediyor

Bahçeli, gelişmeleri parti genel merkezinden takip ediyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk milletinin başı sağolsun. Rusya destekli rejim güçlerinin Suriye, İdlib'deki vatan evlatlarımıza saldırısında şehitlerimiz var. Vatan için şehadete eren kahramanlarımıza Cenabıhak'tan rahmet diliyorum. Allah, ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'de meydana gelen rejim saldırısıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüştü. 

Öte yandan parti çalışmaları kapsamında Balıkesir'de bulunan Akşener'in programının ardından Ankara'ya hareket ettiği, gelişmeleri parti genel merkezinden takip edeceği öğrenildi.

HATAY VALİSİ: REJİM SALDIRISINDA 22 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...