Akşener'den esnaf ziyareti

Yerel seçim çalışmaları kapsamında, esnaf turlarına hız veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'nın Çubuk ilçesindeydi.



Akşener'i burada partililer ve vatandaşlar karşıladı. Çubuklularla sohbet eden, sorunlarını dinleyen Akşener, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.



Bir telefoncuya giren Akşener, "Seçimler geldi. Bütün siyasi partiler gibi biz de geldik oy istemeye, düştük ocağına, oyunu istiyoruz." diye konuştu.



Kozmetik ürünleri satan mağazada ürünleri inceleyen Meral Akşener, mağaza sahibinin önerdiği ürünlerin yanı sıra yüz temizleme ürünü de satın aldı. Akşener, oy istemek üzere geldiklerini belirterek, "Bir değişim olmasına vesile olmasını istiyorum. Oyunuza talibim." ifadelerini kullandı.

"GÜÇLENDİRİN BENİ"



Akşener daha sonra Pursaklar Belediye Başkanı adayı Zekeriya Ersarı ile ilçede ziyaretlerde bulundu.



Bir dönercide Ersarı için oy isteyen Akşener, "Ona verdiğiniz oy bana yarayacak. 2028'e kadar çok süre var. Güçlendirin beni." dedi.