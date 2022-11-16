Akşener'den İstiklal'deki bombalı saldırıya tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı.



Akşener'in gündeminde İstiklal Caddesi'nde pazar günü gerçekleşen terör saldırı vardı.



İktidara yönelik eleştirilerini de sıralayan Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar:

''Şayet bir terörist, ülkemizde bomba yapmaya karar vermişse, iktidarın görevi; devlet kurumlarımızı, daha o bombanın fünyesini takamadan onu etkisiz hâle getirmek için, harekete geçirmektir.

Doğrudur; devlet, teröristlerin ayakkabı numarasına kadar bilir. Ama iktidarın görevi, ayakkabı numarasına kadar bildiği o teröristleri tek bir vatandaşımızın burnu dahi kanamadan etkisiz hâle getirmesini, çok daha iyi bilmektir.

Devlet, hudutlarmızı namus bilerek sahip çıkmakla görevlidir. Bir teröristin, mülteci kılığına girerek 4 koca ay, kaçak bir şekilde, ülkemizde yaşamasına göz yummaz.

Geçtiğimiz pazar yaşadığımız gibi, bir belirsizlik ortamı, bir bant genişliği kısıtlaması ya da bir karartma asla yaşanmaz. Dezenformasyonla mücadele, medya karartmasıyla değil, doğru ve sürekli bilgilendirmeyle yapılır''

