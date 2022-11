Akşener'den Pençe Kılıç harekatına destek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.



''Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman olduğu gibi bu defa da gücünü göstermiştir'' diyerek Pençe Kılıç operasyonuna destek veren İYİ Parti Genel Başkanı'nın terörle mücadele yönelik eleştirileri de vardı.



Akşener, ''Her şeyi ordumuzdan ve polisimizinden bekleyemeyiz. Eğer gerçekten terörle mücadele etmek istiyorsanız, bu meselenin sınır güvenliği ve uygulanan açık kapı politikasıyla doğrudan ilişkili olduğunu artık kabul edin'' dedi.



''MASAYI TERK ET'' ÇAĞRISI

Gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Masayı terk et'' çağrısıyla başlayan tartışma da olan Akşener, ''Bizim kararımız belli, irademiz net. İYİ Parti Türkiye’nin demokratikleşmesi davasının neferidir. Kumar masasına oturmaya da en küçük niyeti yoktur'' diye konuştu.

ERDOĞAN-SİSİ GÖRÜŞMESİ



Erdoğan-Sisi görüşmesini de değerlendiren Akşener, "Bütün bu yaşananlara değdi mi'' diye sordu.