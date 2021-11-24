Akşener'den provokasyon uyarısı: Sokağa çekmek isteyenler olacak, izin vermeyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Denizli'de geçen hafta yaptıkları mitinge değinen Akşener, "Görüyorum ki milletimiz kararını çoktan vermiş. Sayın Erdoğan ve arkadaşları için artık yol görünmüş.Bu vesileyle Sayın Erdoğan'a iyi yolculuklar, emeklilik hayatında da başarılar diyorum" dedi.



Meral Akşener, geçen hafta aynı kürsüde konuştuğu sırada doların 10 lira 43 kuruş, bu sabah ise 13 lira olduğunu, Türkiye'nin borcunun 1 haftada 1 trilyon 920 milyar lira arttığını söyledi.

Ekonomideki gelişmenin sorumlusunun iktidar partisi olduğunu kaydeden Akşener, "Buradan iktidardakilere sesleniyorum; istediğiniz kadar bağırın çağırın. Ekonomiye ettiğiniz ihanetin ispatı, televizyon kanallarının sağ alt köşesinde duruyor. Orada dolar 13 lira yazıyor. Sayın Erdoğan konuşuyor, dolar yükseliyor. Sayın Erdoğan konuşuyor, milletimiz fakirleşiyor" diye konuştu.



"GETİR SANDIĞI GERİSİNİ BİZ HALLEDERİZ"



Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ekonomik kurtuluş savaşı' sözünü hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye ekonomisini işgal etmeye kalkanlar, sen, 5 müteahhidin ve liyakatsiz kadrolarından başkası değil. Ekonomiyi yerle bir eden siz, ticareti işgal eden siz, tarıma taarruz başlatan siz, milletin hazinesini ganimet görüp, yağmalayan da siz. Şimdi çıkıp, kime karşı, neyin savaşını vereceksin? Gel kendini de milletimizi de daha fazla yorma. Daha fazla tadımız kaçmadan getir sandığı gerisini biz hallederiz. Sen yeter ki gölge etme, biz başka ihsan istemeyiz."



"İKTİDARIMIZDA ÖĞRETMENLERİ KADROLU İSTİHDAM EDECEĞİZ"

Akşener, Türkiye'de 'atanamayan öğretmenler' sorununun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Değerli öğretmen kardeşlerim, meslektaşlarım; Buradan sizlere bir söz veriyorum. Biz, öğretmene ve eğitime yapılacak yatırımın, Türkiye'nin geleceğine yapılacak yatırım olduğuna inanıyoruz. O nedenle İYİ Parti iktidarında ilk iş olarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüzde 85'i maaşlara giden ve kuşa dönmüş bütçesini, hak ettiği rakamlara çıkaracağız. Öğretmenlerimizi, 'kadrolu ve sözleşmeli' gibi tuhaf tariflere bölen, ucube uygulamaları kaldıracağız. Her öğretmenimizi, kadrolu olarak istihdam edeceğiz."