Ali Babacan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 85 yaşında vefat eden babası Hilmi Babacan'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

Ali Babacan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Ali Babacan'ın babası hayatını kaybetti

Ali Babacan'ın babası hayatını kaybetti

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Bir süre Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve dün hayatını kaybeden Hilmi Babacan için Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

DEVA Partisi Genel Başkanı , cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti.

namazına, Babacan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ile Cemil Çiçek, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, bazı milletvekilleri, eski bakanlar, siyasetçiler ve DEVA Partililer katıldı.

Ali Babacan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı - 1

Hilmi Babacan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

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