Ali Fazıl Kasap kimdir? CHP Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Ali Fazıl Kasap, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya milletvekili olan Ali Fazıl Kasap'ın Saadet Partisi'ne geçmesiyle birlikte hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılmaya başladı. Peki, Ali Fazıl Kasap kimdir? CHP Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Ali Fazıl Kasap kimdir? CHP Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Ali Fazıl Kasap, 1 Şubat 1965 tarihinde Kütahya'nın Emet ilçesinin Şeyhler Köyü'nde doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Zorunlu hizmeti Burdur-Yeşilova - Salda Sağlık Ocağı hekimi olarak tamamlamıştır.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları bölümünde uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra Kütahya Devlet Hastanesi'nde çalışmış olup 2006 yılında kamudan istifa ederek Özel Hekim Sinan Cerrahi Tıp Merkezi'ni kurmuştur.

2014 yılında tekrar kamuya döndü. 2015 genel seçimlerinde 1. sıra milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi.

2018 genel seçimlerinde CHP Kütahya milletvekili seçildi. Ayrıca CHP Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görev almıştır. Kütahya olarak görev yapmaktadır.

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