Alkollü sürücü Ayça'yı hayattan kopardı

Aydın'da Mehmet Şadan yönetiminde minibüs, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Maliye Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Ayça Ölmez'in (21) kullandığı elektrikli bisiklete arkadan çarptı.



Aydın-İzmir kara yolu Işıklı Mahallesi Bulvarı'nda saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, çarpmanın etkisiyle bisiklet ve sürücüsü yola kenarına savruldu. Başı yere çarpan Ölmez, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayça Ölmez, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ölmez, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.



Minibüs sürücüsü Mehmet Şadan gözaltına alındı. Şadan’ın yapılan kontrollerinde 2,10 promil alkollü olduğu tespit edildi.