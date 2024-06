Almanya'da askerlik hizmetine ilişkin yeni düzenleme: 18 yaşına girenlere form gönderilecek

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, zorunlu askerliğin 13 yıl önce askıya alındığı ülkede, gelecekte asker sayısının artırılması için yapılacak yeni düzenlemeye ilişkin planı tanıttı.



Pistorius'un başkent Berlin'de tanıttığı plana göre, ülkede 18 yaşına giren erkeklere çevrim içi bir anket formu gönderilecek. Gencin niteliklerine, ilgi alanlarına, eğilimlerine, sportif durumuna ve gönüllü olarak askerlik hizmeti yapmak isteyip istemediğine ilişkin soruların yer aldığı anket formunun doldurulması zorunlu olacak.

UYGUN GENÇLER SAĞLIK KONTROLÜNE ÇAĞRILACAK



Daha sonra uygun ve gerekli motivasyona sahip gençler sağlık kontrolüne çağrılacak. Gençlerin sağlık kontrolüne gitmesi de zorunlu olacak. Bu anket formu kadınlara da gönderilecek ancak kadınlar bu formu doldurmak zorunda olmayacak.



Bunun yanı sıra Alman ordusunda eğitim ve sağlık alanındaki kapasiteler adım adım artırılacak.



Her yıl 18 yaşına giren 400 bin erkeğe söz konusu form gönderilecek. Bu gençlerin 4'te 1'inin askerlik hizmeti yapmaya gönüllü olacağı tahmin ediliyor ancak ordunun kapasitesine göre, 40 bin ila 50 bin genç sağlık kontrolüne çağrılacak.



Yine de formu dolduran herkesin askerlik hizmetini reddetme hakkı bulunuyor.



ESKİ ASKERLERE DE MEKTUP GÖNDERİLECEK



Ayrıca daha önce askerlik hizmetini yapmış ancak ordudan ayrılan eski askerlere de mektup gönderilecek ve yedek asker olarak görev yapmak isteyip istemedikleri sorulacak. Burada yaklaşık 825 bin eski askerden gönüllü olarak 100 binin bu teklifi kabul edebileceği varsayılıyor.



HEDEF 203 BİN ASKER



Savunma Bakanı Pistorius, neden böyle bir planı hazırlamak zorunda kaldıklarına ilişkin soruya, tehdit durumunun birkaç yıl öncesine göre çok farklı olduğu yanıtını verdi.



Rusya'nın 2,5 yıldan bu yana Ukrayna'ya karşı uluslararası hukuku ihlal eden bir savaş yürüttüğünü ve uluslararası düzeni yok ettiğini dile getiren Pistorius, "Duma, savunma harcamalarını çok artırdı. Rusya stoklarına koymak için silahlar üretiyor. Savaş ekonomisine döndü." dedi.



Pistorius, Rusya'nın NATO'ya ve diğer komşu ülkelere yönelik sözlü saldırılarının duyulabilecek ve görülebilecek şekilde arttığını aktararak, "Uluslararası askeri uzmanlar, Rusya'nın 2029'dan itibaren komşu bir devlete veya NATO ülkesine askeri olarak saldırabilecek bir konumda olacağını varsayıyor." ifadesini kullandı.



Almanya'nın şu an yaklaşık 181 bin askerinin bulunduğunu ve bu sayının 203 bine çıkarılmasının hedeflendiğini ifade eden Pistorius, 60 bin olan yedek asker sayısının da 200 bin artırılmasını planladıklarını vurguladı.



Bakan Pistorius, şu an 10 bin gönüllünün askerliğe başladığını, bu yeni plan yürürlüğe girdikten sonra her yıl 5 bin kişinin daha alınacağını, daha sonraki yıllarda geliştirilecek kapasitelerle bu sayının artırılacağını ifade etti.



Pistorius, planladıkları bu uygulamayla aynı zamanda gençlerin Alman ordusuyla, askerliğin ve vatanı savunmanın ne anlama geldiğiyle meşgul edileceğini dile getirdi.



"SEÇİMDEN BİR YIL ÖNCE ZORUNLU ASKERLİĞİ TARTIŞMAK MANTIKLI DEĞİL"



Kendisinin zorunlu askerliği düşünebileceğini ifade eden Pistorius ancak bunun siyasette ve toplumda tartışmalı bir konu olduğunu, bu yüzden genel seçimlerden bir yıl önce böyle temel bir konuda tartışma başlatmanın mantıklı olmadığını söyledi.



"MÜSLÜMAN ASKERLER İÇİN YAPILAR İNŞA EDİYORUZ"



AA muhabirinin, ülkedeki göçmen kökenli Alman vatandaşları için dini ve kültürel ihtiyaçları karşılamak üzere Alman ordusunda yapıların olup olmadığına ilişkin sorusuna Pistorius, Hristiyan ve Yahudi dinine mensup olanlar için yapıların bulunduğunu belirterek "Müslüman askerler için bu daha zor. İlk anlaşmalar üzerinde çalışıyoruz ancak bu konular söz konusu olduğunda herkesin yaşadığı sorunu yaşıyoruz. Bu inanç topluluğunda bir tek muhatap yok. Yine de hoş karşılandıklarını ve kabul edildiklerini hissetmelerine ilişkin şu anda Müslüman askerler için yapılar inşa ediyoruz ve sayıları artıyor." cevabını verdi.



Pistorius'un açıkladığı plan için en az iki yasanın değişmesi gerekiyor. Bu değişikliklerin, 2025'in ikinci çeyreğine kadar yapılması öngörülüyor.

ZORUNLU ASKERLİK 2011 ASKIYA ALINMIŞTI



Zorunlu askerliğin 2011'de askıya alındığı Almanya'da, 181 bin asker bulunuyor. Alman hükümeti bu sayıyı 2031'e kadar 203 bine çıkarmayı hedefliyor. Ülkede yaşlanan nüfus ve nitelikli iş gücü eksikliğinden dolayı askerlik yapacak personel bulmakta zorluk yaşanıyor ve 2031 için hedeflenen sayıya ulaşılamayacağı ifade ediliyor.



Pistorius, zorunlu askerliğin kaldırılmasını daha önce "hata" olarak nitelemiş, bunun çabucak yeniden uygulanabilecek bir şey olmadığına dikkati çekmişti.