Alper Gezeravcı'nın yakınları kapsülün istasyona kenetlenmesini heyecanla izledi

KAPSÜLÜN KİLİTLENMESİNİ TAKİP ETTİLER



Alper Gezeravcı'nın amcası Eşref Gezeravcı, halası Fatma Gezeravci Deniz, amcasının kızı Müjgan Gezeravcı'nın da aralarında olduğu yakınları, evlerinden kapsülün uzaya ulaşmasını izledi.



Hala Fatma Gezeravcı Deniz, "Çok mutluyuz çok gururluyuz kendisinden. Çok heyecanlı uğurladık. Sabaha kadar uyuyamamıştık. Heyecandan kalbimiz yerinden çıkacak gibiydi. Onu Allah'a emanet ettik. Çok ders çalışan efendi bir çocuktu. Tatillerde bayramlarda görüyorduk. Çok gurur duyduk" dedi.



Amca Eşref Gezeravcı ise gurur duyduklarını belirtirken, "Eş dost ve akrabaları onunla gurur duyuyor. Geldikten sonra kendilerine uzayla ilgili neler yaşadığını sormak için sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.