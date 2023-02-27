Altılı masa öncesi sürpriz görüşme

Altılı masa, 2 Mart'ta "Cumhurbaşkanı adaylığı" gündemiyle toplanacak.



Altı lider, ilk kez isimler üzerinden adaylık değerlendirmesi yapacak.



Kritik toplantı öncesinde CHP ve İYİ Parti cephesinden sürpriz bir adım geldi...



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener, bugün günü bir araya gelecek.



CHP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TAM YETKİ



2 Mart'taki toplantı öncesinde CHP Genel Merkezi'nde Grup toplantısı ve Parti Meclisi toplantısı da yapıldı.



Önce Meclis Grubu, sonrasında Parti Meclisi Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na aday belirleme konusunda oybirliği ile tam yetki verdi.



CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Meclisimiz, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda, bundan sonra yürütülecek tüm süreçlerde, Parti Meclisimiz adına karar alma konusunda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na oybirliğiyle tam yetki vermiştir" dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de kritik toplantı öncesi 27 Şubat Pazartesi günü partisinin TBMM Grubu üyeleri, 1 Mart Çarşamba günü de Genel İdare Kurulu üyeleriyle toplanacak.



Benzer bir yetki kararının İYİ Parti'den de gelmesi bekleniyor.



Altılı masada daha önce Saadet, DEVA, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti yetkili kurulları, genel başkanlarına aday belirleme için tam yetki vermişti.

ALTILI MASANIN ADAYI KİM OLACAK?



Kulislerde öne çıkan isim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kılıçdaroğlu'nu "doğru aday" olarak gördüklerini açıklamıştı.



İYİ Parti ise sürecin başından itibaren "kazanacak aday" vurgusu yapıyor.



Millet İttifakı'nda bir adaylık tartışması yaşanıp yaşanmadığı da bir süredir gündemde.



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV100 yayınında, bir kriz yaşanmasını beklemediğini söyledi. Karamollaoğlu, görüşmelerde 2 ismin daha gündeme geldiğini açıkladı. Saadet lideri, bu isimlerin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olduğunu söyledi.

