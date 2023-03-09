'Altın Kızlar' çetesine operasyon: 41 gözaltı

4 ilde evlerden yaklaşık 8 milyon lira değerinde para ile ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 41 zanlı gözaltına alındı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili, kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

8 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK

Yaklaşık 4 ay süren çalışmanın ardından Kocaeli'de 14, Samsun'da 1, Bursa'da 1 ve İstanbul'da 19 evin kilitli olmadığını tespit ettikleri kapılarını açıp, yaklaşık 8 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve para çalan, hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan 'Altın Kızlar' çetesinin olayları gerçekleştirdiği saptandı.