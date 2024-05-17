Malatya'da şap hastalığına karşı ücretsiz 185 bin doz aşı uygulandı

Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da, şap hastalığına karşı sığır, koyun, keçi ve mandalara ücretsiz 185 bin doz aşı yapıldı.

Malatya'da şap hastalığına karşı ücretsiz 185 bin doz aşı uygulandı
Kurban kesecekler dikkat! Bu düzenlemeye uymayanlara 464 bin liraya kadar para cezası

Kurban kesecekler dikkat! Bu düzenlemeye uymayanlara 464 bin liraya kadar para cezası

Haberi Görüntüle

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle kentte, sığır, koyun, keçi ve mandalarda şap hastalığının görülmemesi için başlatılan ücretsiz aşılama çalışmalarının ikinci etabı devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, bulaşıcı virüslerin sebep olduğu şap hastalığına karşı mücadele ettiklerini, bu kapsamda aşılama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bu hastalığın hayvanlarda ateş, iştahsızlık ve süt veriminde düşüklükle kendisini gösterdiğini belirten Akar, "Malatya'da şimdiye kadar ilkbahar ve sonbaharda aşılama yapıyorduk. Geçmiş yıllarda bu hastalığın görülmesi nedeniyle Bakanlık bu yıl 3 aşılama dönemi belirledi.

29 Ocak-14 Nisan'da 185 bin doz civarında bir aşılama yapıldı. İkinci kampanya dönemimiz 1 Mayıs'ta başladı, 30 Haziran'da sona erecek. Biz 110 arkadaşımızla 13 ilçede tüm mahallelerde aşılamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Deprem bölgesinde aşıların ücretsiz olduğunu anımsatan Akar, "Bunu yetiştiricilerimiz için bir katkı olarak değerlendiriyoruz. Sonbahar aşı kampanyamız 16 Eylül'de başlayacak, 17 Kasım'da sona erecek.

Vatandaşlarımızın hayvanlarını aşılatmalarını istiyoruz. Yaptığımız aşılamalarla beraber bugüne kadar herhangi bir vakaya rastlamadık. Sahada sürekli takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

'nın yaklaştığını hatırlatan Akar, yetiştiricilerin mutlaka hayvanlarını aşılatması gerektiğini vurguladı.

Yaklaşık 6 yıldır süt hayvancılığı yapan Mehmet Selim Doğan da Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince ikinci aşılamanın yapıldığını dile getirdi.

Doğan, "Aşılamayı ücretsiz yapıyorlar sağ olsunlar, kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Şap hastalığına karşı aşı dozu bu yıl 3'e çıktı

Şap hastalığına karşı aşı dozu bu yıl 3'e çıktı

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Hatay'da çek senet mafyasına operasyon: 4 tutuklama

Hatay'da çek senet mafyasına operasyon: 4 tutuklama

Hatay’da DAEŞ operasyonu: 10 tutuklama

Hatay’da DAEŞ operasyonu: 10 tutuklama

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Antalya’da otomobil yangınında ölen Polonyalı turistlerin kimlikleri belli oldu

Antalya’da otomobil yangınında ölen Polonyalı turistlerin kimlikleri belli oldu

Tuz yüklü TIR alev topuna döndü

Tuz yüklü TIR alev topuna döndü

Sağlık Bakanı Koca başkanlığında MHRS toplantısı yapıldı

Sağlık Bakanı Koca başkanlığında MHRS toplantısı yapıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...