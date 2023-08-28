Alzheimer hastasına dayak iddiasına gözaltı

Düzce'de Nusrettin Mahallesi'nde oturan ihtiyaçlarının karşılanması için bakıcı tutulan Alzheimer hastası Zülfiye Y.'nin (91) vücudunda morluklar fark eden eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Zülfiye Y., gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İncelemede, Zülfiye Y.'nin dövüldüğü ortaya çıktı.

Zülfiye Y., kendisini döven kişinin bakıcısı Ayşegül G. (60) olduğu söyledi.

Bunun üzerine polis, Ayşegül G.'yi gözaltına aldı.