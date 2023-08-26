Amasya'da Kur’an kursunda 20 öğrenciye pide dayağı: Valilik soruşturma başlattı

Salı günü akşamı Büyükağa Kur’an Kursu'nda binaya akşam saatlerinden sonra dışarıdan pide getirildi. Öğrenciler pidelerden yedi. Binaya getirilen adaklık hayvanları kestiği ve kurumda resmi görevi bulunmadığı öğrenilen Berkay N. (21) iddiaya göre 20 öğrenciyi yemekhanede toplayarak 'pideleri idareden izinsiz yedikleri' gerekçesiyle sopayla darp etmeye başladı. Darp olayına kursta belletmen olarak görev yapan Tarık D. (21) de katıldı.

Ertesi sabah kurstan bir öğrenci hastaneye gitti. Vücudundaki morlukları gören doktor durumu polise bildirdi. Kurs yöneticileriyle iletişime geçen polis, 24 saat kayıt yapan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Darp olayının görülmesi üzerine Berkay N. gözaltına alındı.



Yaptıklarından pişman olduğu öğrenilen Berkay N. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Belletmen Tarık D.’nin ise kurstaki görevine son verildiği öğrenildi.



VALİLİK SORUŞTURMASI BAŞLATTI



Konuyla ilgili Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz merkez Büyükağa Kur’an Kursu'nda yatılı kalan öğrencilerimizin darp edilmesi olayı ile ilgili olarak sorumlular hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, konu valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir” denildi.