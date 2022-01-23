Amasya'da yolcu otobüsü karlı yolda kaza yaptı: 30 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 1’i çocuk, 30 yolcu yaralandı.

Haberler - DHA 23.01.2022 - 06:46

Amasya'da yolcu otobüsü karlı yolda kaza yaptı: 30 yaralı

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Kaza, saat 03.00 sıralarında Çorum- karayolu Merzifon ilçesinde meydana geldi.

Emrah K. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Otobüsün camlarının patladığı kazada, 1’i çocuk 30 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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