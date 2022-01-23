Mersin-Antalya karayolunda heyelan: 1 yaralı

Mersin Antalya karayolu'nda heyelan meydana geldi. Kopan kaya parçaları bir otomobile isabet etti. Bir çocuk yaralandı.

Haberler - İHA 23.01.2022 - 06:51

Mersin-Antalya karayolunda heyelan: 1 yaralı

- D-400 karayolunun Anamur-Gazipaşa arasındaki bölümünde aşırı yağışlar sonrası heyelan meydana geldi.

Kaledran mevkiinde düşen kaya parçaları nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapandı.

Düşen kayalar nedeniyle içinde 3 kişinin bulunduğu bir otomobilde hasar meydana gelirken, araçta bulunan bir çocuk yaralandı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. 

Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücülerin kaya parçalarını kaldırmaya çalıştı.

Karayolları ekiplerince düşen kaya parçalarının kaldırılması için çalışma başlatılırken, çalışmaların birkaç gün sürebileceği öğrenildi. Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kayalar yaklaşık 1.5 saate yoldan kaldırıldı.

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