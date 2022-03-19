Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3'ü sağlıkçı, 5 yaralı

Antlaya'da ambulansla otomobil çarpıştı.



Kaza, dün saat 23.45 sıralarında, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasta ihbarına giden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ait Mehmet Karataş'ın kullandığı ambulansa, Latifhan Yatgın'ın kullandığı otomobil yan tarafından çarptı.

Kazada, araç sürücüleri Mehmet Karataş ve Latifhan Yatgın, sağlık görevlileri Eşe Eyiklibilir ve Hanife Çetin ile otomobildeki yolcu Yakup Acar yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından çeşitli hastanelere götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.