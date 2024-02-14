Ambulans, otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, dün saat 21.40 sıralarında Çeltek Mahallesi Karaman-Mersin Çevre yolu üzerinde bulunan Jandarma Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, O.K. yönetimindeki otomobil, vakaya giden S.B. idaresindeki ambulansla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans kontrolden çıkarak şarampole devrilirken, otomobil sürücü O.K. ile yanında bulunan H.G. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü O.K, otomobildeki H.G. ile ambulans sürücüsü S.B, sağlık çalışanları N.M. ve S.Ş. ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.