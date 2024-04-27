Bakan Ersoy, 23 Nisan'da tekmeli saldırıya uğrayan çocuğa mektup ve hediye gönderdi

Benim samimi olarak en büyük temennim kendini bilmez bir kişinin sana yönelik tavrı neticesinde, senin insanlara karşı olumsuz duygular beslememendir. Hayatta iyi insanlar kadar saygıyı ve sevgiyi özümseyemeyen insanlar da var ne yazık ki. Bu olumsuz an sonrasında Pütürge Emniyet Müdürlüğümüz olaya müdahil oldu.

Sen ve ailen bu olayın İçişleri Bakanlığımızla birlikte takipçisi olacağımıza emin olabilirsiniz. Ben de Mehmet Nuri amcan olarak sana küçük bir armağan göndermek istedim. Kullanırken beni hatırlaman dileğiyle senin gözlerinden öpüyorum. Sevgili evladım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum, sana ve arkadaşlarına derslerinde başarılar diliyorum."



Bakan Ersoy tarafından gönderilen bisiklet ve tablet de ilgililerce öğrenciye verildi.



NE OLMUŞTU?



Pütürge Yatılı Bölge Okulu bahçesindeki 23 Nisan kutlamaları sırasında, kutlamaları görüntülemek için drone'u yerde çalıştıran M.H, bir balonun drone'a çarpmasının ardından 3. sınıf öğrencisi T.Ş'yi tekmelemiş, ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlı M.H'ye mahkemece "yurt dışına çıkış yasağı" ve "karakola imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olaya ilişkin müfettiş görevlendirerek soruşturma başlatmıştı.