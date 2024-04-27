Hatay’da kuduz karantinası: Aşılama çalışması başladı

Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, karantinaya alınan mahallelerde koordinesi bir şekilde çalışma yürüttüklerini söyledi.



Mahallelerde gerekli her türlü tedbirin alındığını belirten Özgün, “Devletin ilgili kurumlarıyla da bir koordinasyonla çalışıyoruz. Kimsenin bir endişe olmasın. Şu an korkulacak bir durum yok ama bizde gerekli tedbirleri alarak çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.