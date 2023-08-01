Ameliyatta karnında unutulan gazlı bezle 18 yıl yaşadı: Yüzde 73 engelli kaldım

"YÜZDE 73 ENGELLİ HALE GETİRDİ"



Karnındaki gazlı bezin ameliyatla çıkarılmasının ardından şikayetlerinin son bulduğunu ancak gazlı bezin vücudunda kalıcı sağlık sorunlarına neden olduğunu ifade eden Çakmak, “2005 yılındaki ameliyatta karnımda unutulan gazlı bez 18 yıl sonra çıkarıldı ama bende telafisi mümkün olmayan sağlık sorunları bıraktı. 18 yıl boyunca gazlı bez nedeniyle sağlık mücadelesinde verdiğim maddi, manevi kaybım bir tarafa kalıcı sağlık sorunları bıraktı. Sol ayak parmağımın birini kaybettim. Gazlı bezin tetiklemesi sonucu sağ ve sol kalçalarıma platin takıldı. İç organlarım zarar gördü. Şuanda ilk ameliyat olduğumda zımba gibiydim şuanda yüzde 73 engelli haline geldim.” diye konuştu.



HUKUK MÜCADELESİ VERECEK



Bundan sonrası için hukuk mücadelesi vereceğini de kaydeden Çakmak, “Sağlığımda telafisi mümkün olmayan izler bırakan bu sağlık skandalı nedeniyle hukuk mücadelesi vermek istiyorum. Bana büyük acılar çektiren ve bu hale getiren ihmalde kimin parmağı varsa tespit edilerek, gerekli cezanın verilmesini istiyorum. O dönem beni ameliyat eden doktorları biliyorum. Hala bu göreve devam ediyorlar. Doktorların birisi özel bir hastanede çalışıyor, diğerinin ise nerede görev yaptığını bilmiyorum. Ama devletimize, Sağlık Bakanlığımıza ve adaletimize güveniyorum. Bu ihmali onların yanına bırakmayacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

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