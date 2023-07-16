Anadolu Otoyolu’nda kaza (İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluştu)

Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde kamyon ve TIR’ın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde trafik bir süre aksadı.

Anadolu Otoyolu’nda kaza (İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluştu)
Ankara-İstanbul Anadolu Otoyolu bakım çalışması ne zaman bitecek? KGM tarih verdi

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Anadolu Otoyolu'nun kesiminde kamyonla tırın çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı.

Otoyolun İstanbul yönü Gültepe rampası mevkisinde R.K. yönetimindeki 06 CZH 324 plakalı , aynı yönde seyreden S.U. yönetimindeki 42 APG 829 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Anadolu Otoyolu’nda kaza (İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluştu) - 1

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon şoförü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde bir süre aksayan ulaşım, temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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