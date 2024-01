Anaokulu fiyatları üniversiteyle yarışıyor: Yıllık 1 milyon TL isteyen okul var!

"ARZIN OLDUĞU YERDE TALEP DE VAR"



Kuş, "Arzın olduğu yerde her zaman bir talep vardır. Velilerimiz bu konularda bazen tedirgin olabilir. Fiyatlarla ilgili dikkat etmeleri gerekiyor ama hiçbir zaman önceliği fiyat olmaması gerekiyor. Gidin okulu gezin, içeriğinde ne var bakın. Özellikle dikkat etmeleri gereken hususlardan bir tanesi de tabelalarına bakın. Milli Eğitim Bakanlığı'na mı bağlı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na mı bağlı… Ruhsatlarını kontrol edin, ciddi manada ruhsat sıkıntısı var." dedi.



"MECBUR KALIYORUZ"



2 çocuk annesi Songül Şeker, "Ücretler yüksek, biz daha uygun koşullarda başka bir yere vermek istedik ama onu yakalayamadık. Özele vermek zorunda kaldık. Tuvalet kağıdı, havlu kağıdı, ıslak mendil gibi bir şeyler de gerekiyordu başta onları da verdik. Masraf bitmiyor, yıl içinde de illa ki etkinlikler oluyor, ekstra yapılan şeyler oluyor. Onlara ekstra ücret ödemeniz gerekiyor. Sağlıklı bir anne baba olmayınca yani babaanne anneanne gibi bir unsur olmayınca da mecbur kalıyoruz. Çalışıyoruz, devam etmek zorundayız. Benim başka okuyan çocuğum da var, o neyse ki özelde değil, bu kadar masrafı olmuyor. Bizim için yüklü oluyor ama alternatif olmayınca yapacak bir şey yok. Bu içler acısı bir durum." diye konuştu.



2 çocuk babası Tolga Mor, "Şu an ödemekte zorlanıyoruz tabi. Herkes bütçesine göre vermeli, abartılıyor." dedi.



"BİR KİRA BEDELİ KADAR ÖDÜYORUZ"



Çocuğunu okuldan almaya gelen Bahar Genç de, "Bir kira bedeli kadar ödüyoruz, biz de artık zorlanıyoruz. Çocukların bir yandan da iyi bir eğitim almasını istiyoruz. Bence o kadar yüksek fiyatlar gereksiz diye düşünüyorum. Her şeyin bir orta noktasını bulmamız lazım" ifadelerini kullandı. Fatma Yakın da, "Önceden özel okula yollamıştım ama şu an fiyatlar çok yüksek. Gönderme imkanım olmuyor. En uygun yeri arıyorum." dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin