Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan "Ayhan Bora Kaplan suç örgütü" kararı

Ankara'da, yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmaya çalışırken Esenboğa Havalimanı'nda yakalanan Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 13 şüpheli hakkında ise yakalama kararı verildi.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunmasına rağmen bazı sosyal medya hesaplarında soruşturmanın gizliliğini ihlal eder mahiyette paylaşımlar yapıldığını, soruşturma kapsamı ile örtüşmeyen bilgilere yer verilerek kamuoyunun yanıltıldığını tespit etti. Açıklamada, gerçeği yansıtmayan veya soruşturmanın gizliliğini ihlal edici bu paylaşımları yapan, yaptıran kamu görevlileri veya diğer kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’a Esenboğa Havalimanı’nda gözaltı Haberi Görüntüle