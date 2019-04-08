Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Hasan B’nin 5 gün önce kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye şiddet uygulayarak cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü.



Olay sonrası Ç.B.'nin şikâyeti üzerine Hasan B. gözaltına alınarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri, yaşanan olayı protesto etmek için fakültenin ana kapısında bir araya geldi.



'Üniversitelerde tacizci, tecavüzcü hoca istemiyoruz' yazılı pankart açarak yürüyen öğrenciler, 'tacize karşı ses çıkar', 'yönetim uyuma öğrencine sahip çık' sloganları ile fakültenin metro girişindeki yan kapısına kadar yürüdü.



Burada grup adına konuşan Veteriner Fakültesi Öğrencisi İlknaz Yalçın, daha önce de benzer olayların yaşandığını ifade ederek şöyle konuştu:



"Daha önce de fakültemizden Hasan B., kendi öğrencilerini taciz etmiş ve yeterli kanıt bulunamadığı gerekçesiyle olayların üstü kapatılmıştır. Daha önce fakültemizde taciz soruşturması geçiren hocaların isimlerinin açıklanmasını istiyoruz. Bu şekilde kendimizi daha güvenli hissedeceğiz.



Fakülte içindeki başka hocalara da daha önce savcılık tarafından soruşturma açılmış fakat takipsizlik kararı verilerek olayların üstü kapatılmış, görevlerine devam etmişlerdir. Okul yönetimi ve nice öğretim görevlisi ise bunlara göz yummaktadır. Bizler buradan duyuruyoruz. Sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Veteriner fakültesinde bugüne kadar akademik personeller hakkında kaç soruşturma dosyası açılmıştır ve hangi cezalar verilmiştir. Bu konuların açıklanmasını bekliyoruz."