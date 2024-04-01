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Ankara'da 13 ilçe, Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye geçti

Ankara'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre CHP 16, AK Parti 8 ilçe belediyesini kazandı. 10 ilçe AK Parti'den, 3 ilçe de MHP'den CHP'ye geçti.

Ankara'da 13 ilçe, Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye geçti
2024 yerel seçimin sürprizleri

2024 yerel seçimin sürprizleri

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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri dün itibarıyla tamamlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini mevcut belediye başkanı 'li Mansur Yavaş kazandı.

İlçelerde ise 16, AK Parti 8 ilçeyi kazandı. Böylece 2019 yerel seçimlerine göre AK Parti'den 10, 'den ise 3 olmak üzere toplam 14 ilçe CHP'ye, AK Parti'den 1 ilçe de bağımsız adaya geçti.

CHP, bu seçimde AK Parti'den Ayaş, Beypazarı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Keçiören, Mamak, Nallıhan, Şereflikoçhisar ilçelerini aldı.

MHP'den ise Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı ilçelerini aldı. CHP önceki dönemde yönettiği Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ ilçelerini de kazanarak 16 ilçe belediyesini kazanmış oldu. Çamlıdere ilçesinde ise bağımsız aday Adem Ceylan kazandı.

Ankara Seçim Sonuçları 2024: Ankara Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Ankara İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Seçim Sonuçları 2024: Ankara Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Ankara İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

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MAMAK, KEÇİÖREN VE GÜDÜL 20 YIL SONRA CHP'YE GEÇTİ

Ankara'nın Mamak ilçesinde seçimi CHP'nin adayı Veli Gündüz Şahin yüzde 52,82 oy oranıyla kazandı.

AK Parti'nin adayı olan Asım Balcı ise yüzde 36,19 oy oranında kaldı.

Böylece 4 dönemdir AK Parti'nin yönettiği Mamak, 20 yıl sonra CHP'ye geçti. Yine 3'ü Ankara Büyükşehir Belediyesi için aday olan Turgut Altınok yönetimi olmak üzere, 4 dönemdir AK Parti'de olan Keçiören ilçesinde de CHP'nin adayı Mesut Özarslan, yüzde 47,78 oy oranıyla sandıktan 1'inci çıktı. CHP, Güdül'de de 4 dönem sonra yüzde 55,7 oy alan Mehmet Doğanay ile seçimi kazandı.

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