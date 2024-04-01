Ankara'da 13 ilçe, Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye geçti

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri dün itibarıyla tamamlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini mevcut belediye başkanı CHP'li Mansur Yavaş kazandı.

İlçelerde ise CHP 16, AK Parti 8 ilçeyi kazandı. Böylece 2019 yerel seçimlerine göre AK Parti'den 10, MHP'den ise 3 olmak üzere toplam 14 ilçe CHP'ye, AK Parti'den 1 ilçe de bağımsız adaya geçti.

CHP, bu seçimde AK Parti'den Ayaş, Beypazarı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Keçiören, Mamak, Nallıhan, Şereflikoçhisar ilçelerini aldı.

MHP'den ise Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı ilçelerini aldı. CHP önceki dönemde yönettiği Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ ilçelerini de kazanarak 16 ilçe belediyesini kazanmış oldu. Çamlıdere ilçesinde ise bağımsız aday Adem Ceylan kazandı.

