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Ankara’da 7 katlı binanın çatısında yangın

Ankara’nın Pursaklar ilçesindeki 7 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Ankara’da 7 katlı binanın çatısında yangın

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’da bir apartmanın çatısında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Pursaklar ilçesi İleri Mahallesi’nde 7 katlı apartmanın çatısında saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

rüzgarın etkisi ile büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ankara’da 7 katlı binanın çatısında yangın - 1

Ankara’nın birçok noktasından olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Yangında binanın çatısında hasar meydana geldi.

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