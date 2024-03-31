Ankara’da 7 katlı binanın çatısında yangın

Ankara’da bir apartmanın çatısında yangın çıktı.



Edinilen bilgiye göre, Pursaklar ilçesi İleri Mahallesi’nde 7 katlı apartmanın çatısında saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangın rüzgarın etkisi ile büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ankara’nın birçok noktasından olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.



Yangında binanın çatısında hasar meydana geldi.