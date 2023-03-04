CHP MYK SONRASI KILIÇDAROĞLU'NDAN ONAY

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 13.00'de olağanüstü toplandı.

MYK'da Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamaları ile bundan sonra izlenecek yol haritası ele alındı.



MYK toplantısı öncesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıklama yaparak "Büyükşehir belediye başkanımızın tamamı sayın genel başkanımızı ziyaret ederek desteklerini ifade ettiler, yanlarında olduğunu ifade ettiler. Her türlü alacağı kararda da yanında olduğunu söylediler." dedi.



Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından CHP'den İmamoğlu ve Yavaş'ın İYİ Parti lideriyle görüşmesine ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener'i ziyaretine onay verdiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Genel Başkanımız, ismi zikredilen iki Büyükşehir Belediye Başkanımızın Sayın Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır. Sayın Genel Başkanımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil, bilakis büyümesini arzulamaktadır. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede 'iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini' iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Meselenin Türkiye olduğu ve Genel Başkanımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin mâlumudur."

Öte yandan İYİ Parti'den de görüşmeye ilişkin açıklama geldi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise görüşme için böyle bir taleplerinin olmadığını dile getirirken "Değerli başkanların da bizden talebi olmamıştır." dedi.



Konu belirsizliğini koruyor.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN DESTEK

CHP'li belediye başkanları, MYK toplantısı öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile biraraya gelerek destek ziyareti yaptı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, partiye gelişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Neler söyleyeceğimiz belli. Genel Başkan'ımızı destekliyoruz. Fikrimizde en ufak bir değişiklik olmadı. Mücadeleye devam edeceğiz demokrasi yolunda." dedi.

"İYİ Parti Genel Başkanı Akşener altılı masadan ayrıldığını açıkladı, nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Büyükerşen, "Talihsizlik" yanıtını verdi.

Görüşmeye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı.