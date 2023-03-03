6'lı masa 5'e mi indi? İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in sözleri masada nasıl karşılık buldu, kim ne söyledi?

Türkiye 6 Mart Pazartesi günü Millet ittifakının adayının açıklanmasını beklerken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamayarak 6'lı masadan kalkması deprem etkisi yarattı. Akşener'in sözlerinin ardından masadaki diğer partilerden peş peşe açıklamalar geldi. Millet İttifakını oluşturan CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'de, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masaya yönelik sözleri nasıl karşılık buldu. İşte 6'lı masayı oluşturan partilerden Akşener'in sözleri sonrası yapılan açıklamalar...

6'lı masa 5'e mi indi? İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in sözleri masada nasıl karşılık buldu, kim ne söyledi? - 1

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masanın 12'nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı.

Akşener, ''Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi. Bu aşamada 6'lı masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı.'' diye konuştu.

Partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını söyleyen İYİ Parti lideri, ''Buna boyun eğmeyiz." dedi, İmamoğlu ve Yavaş'a da "Millet sizi göreve çağırıyor." diye seslendi.

Akşener'in açıklamalarının ardından gözler 6'lı masadaki diğer siyasi partilere çevrildi.

MERAL AKŞENER'İN AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYIN

6'lı masa 5'e mi indi? İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in sözleri masada nasıl karşılık buldu, kim ne söyledi? - 2

KILIÇDAROĞLU: BU SAATTEN SONRA DEĞİŞMEM BİRLEŞTİRİRİM

İYİ Parti lideri Akşener'in 6'lı masaya yönelik sözleri sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Toplantının ardından videolu bir mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, mesajında, "Soframızı büyütmeye devam edeceğiz, sabırla. Bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm birleştirmeye de devam edeceğim" ifadelerini kulandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYIN

6'lı masa 5'e mi indi? İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in sözleri masada nasıl karşılık buldu, kim ne söyledi? - 3

KARAMOLLAOĞLU'NDAN 6'LI MASA AÇIKLAMASI

Akşener'in sözleri sonrası ikinci açıklama Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.

Karamollaoğlu açıklamasında, "Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız. Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

KARAMOLLAOĞLU'NUN AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYIN

6'lı masa 5'e mi indi? İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in sözleri masada nasıl karşılık buldu, kim ne söyledi? - 4

DEMOKRAT PARTİ'DEN 6'LI MASA AÇIKLAMASI

6'lı masadaki Akşener krizine üçüncü açıklama Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan geldi.

Uysal, "Ülkemizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasiyi üretme kararlılığı ve başarmak inancı ile Millet İttifakı olarak çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kez daha aziz Türk milletimize beyan ve taahhüt ediyoruz." dedi. 

UYSAL'IN AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYIN

6'lı masa 5'e mi indi? İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in sözleri masada nasıl karşılık buldu, kim ne söyledi? - 5

DEVA PARTİSİ'NDEN 6'LI MASA AÇIKLAMASI

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masaya yönelik sözlerine DEVA Partisi'nden de açıklama geldi.

DEVA Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Hiçbir siyasi parti, politik duruşunun ve parti tabanlarının kabul etmeyeceği bir tutuma zorlanmadı. Nezaketi ve hakikati yansıtmayan ve sağduyuya dayanmayan, itham edici açıklamalar doğru olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

DEVA PARTİSİ'NİN AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYIN

6'lı masa 5'e mi indi? İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in sözleri masada nasıl karşılık buldu, kim ne söyledi? - 6

DAVUTOĞLU'DAN 6'LI MASA AÇIKLAMASI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da İYİ Parti lideri Akşener'iin sözleri sonrası açıklama yaptı.

Davutoğlu, partisinin bugüne kadar attığı tüm imzaların arkasında durarak yoluna devam edeceğini belirterek "Bu zorlu süreçte omuz omuza emek vermiş herkesi aklıselim içinde davranmaya davet ederim." ifadesini kullandı.

DAVUTOĞLU'NUN AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYIN

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