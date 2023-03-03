6'lı masa 5'e mi indi? İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in sözleri masada nasıl karşılık buldu, kim ne söyledi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masanın 12'nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı.

Akşener, ''Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi. Bu aşamada 6'lı masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı.'' diye konuştu.

Partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını söyleyen İYİ Parti lideri, ''Buna boyun eğmeyiz." dedi, İmamoğlu ve Yavaş'a da "Millet sizi göreve çağırıyor." diye seslendi.

Akşener'in açıklamalarının ardından gözler 6'lı masadaki diğer siyasi partilere çevrildi.

MERAL AKŞENER'İN AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYIN