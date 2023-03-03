6'lı masa 5'e mi indi? İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in sözleri masada nasıl karşılık buldu, kim ne söyledi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masanın 12'nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı.
Akşener, ''Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi. Bu aşamada 6'lı masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı.'' diye konuştu.
Partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını söyleyen İYİ Parti lideri, ''Buna boyun eğmeyiz." dedi, İmamoğlu ve Yavaş'a da "Millet sizi göreve çağırıyor." diye seslendi.
Akşener'in açıklamalarının ardından gözler 6'lı masadaki diğer siyasi partilere çevrildi.
İYİ Parti lideri Akşener'in 6'lı masaya yönelik sözleri sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.
Toplantının ardından videolu bir mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, mesajında, "Soframızı büyütmeye devam edeceğiz, sabırla. Bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm birleştirmeye de devam edeceğim" ifadelerini kulandı.
Akşener'in sözleri sonrası ikinci açıklama Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.
Karamollaoğlu açıklamasında, "Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız. Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.
6'lı masadaki Akşener krizine üçüncü açıklama Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan geldi.
Uysal, "Ülkemizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasiyi üretme kararlılığı ve başarmak inancı ile Millet İttifakı olarak çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kez daha aziz Türk milletimize beyan ve taahhüt ediyoruz." dedi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masaya yönelik sözlerine DEVA Partisi'nden de açıklama geldi.
DEVA Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Hiçbir siyasi parti, politik duruşunun ve parti tabanlarının kabul etmeyeceği bir tutuma zorlanmadı. Nezaketi ve hakikati yansıtmayan ve sağduyuya dayanmayan, itham edici açıklamalar doğru olmamıştır." ifadelerine yer verildi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da İYİ Parti lideri Akşener'iin sözleri sonrası açıklama yaptı.
Davutoğlu, partisinin bugüne kadar attığı tüm imzaların arkasında durarak yoluna devam edeceğini belirterek "Bu zorlu süreçte omuz omuza emek vermiş herkesi aklıselim içinde davranmaya davet ederim." ifadesini kullandı.