Ankara'da ilçe belediye başkanı Covid oldu

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ın Covid-19 tesitinin pozitif çıktığı belirtildi.



Yeni tip corona virüs testi pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alınan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

HALSİZLİK VE AĞRI



Başkan Demirbaş, yaptığı açıklamada, 9 Ağustos'da halsizlik ve ağrı şikayeti ile Çubuk Devlet Hastanesi’ne başvurduğunu ve Covid-19 testinin pozitif çıktığını anımsattı.

"KURALLARA DİKKAT EDİN"



Maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat edilmesini isteyen Başkan Demirbaş, "Allah'a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Hastanemizde tedavi altında, emin ellerdeyim. Lütfen tüm hemşehrilerim salgına karşı tedbirli olmayı ihmal etmesin. Sağlıklı günlerde, buluşmak dileğiyle tüm hemşehrilerimin dualarını bekliyorum." diye konuştu.

