Ankara’da olaylı gecekondu yıkımı: 1 yaralı

Ankara’da gecekondu yıkımı sırasında ekiplere ateş açıldı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Mamak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mulla E. ile gecekondusunu yıkmaya gelen görevliler arasında tartışma çıktı. Evinin haksız yere yıkıldığını ileri süren Mulla E., ekiplere pompalı tüfekle ateş etti.
Tüfekten çıkan kurşunların biri, o esnada kaçmaya çalışan kepçe operatörü Turgut A.’nın vücuduna isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan işçi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Saldırgan ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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