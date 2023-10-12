Ankara’da olaylı gecekondu yıkımı: 1 yaralı

Tüfekten çıkan kurşunların biri, o esnada kaçmaya çalışan kepçe operatörü Turgut A.’nın vücuduna isabet etti.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan işçi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Saldırgan ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.