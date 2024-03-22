Ankara'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü

Ankara'nın Elmadağ ilçesi Lalabel Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen iki otomobilin çarpıştığını görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise yaralandığı tespit edildi.

Yaralı hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralının tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.