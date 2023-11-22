Ankara’da restorana silahlı saldırı (Ayhan Bora Kaplan operasyonunda gözaltına alınan isim de yaralı)

Ankara’nın Çankaya ilçesinde restoranda yemek yiyen bir gruba yönelik silahlı saldırı düzenlendi.
20 Kasım akşamı gerçekleşen saldırıda, aralarında suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp serbest bırakılan S.S.’nin de bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Ankara polisi saldırıya yönelik çalışma başlattı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamında 4 kişiyi gözaltına aldı.
Polis, şüphelilerin üzerinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirirken, firari 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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