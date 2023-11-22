Ankara’da restorana silahlı saldırı (Ayhan Bora Kaplan operasyonunda gözaltına alınan isim de yaralı)

Ankara’da bir restoranda yemek yiyen gruba silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, aralarında suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’a düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.S.’nin de bulunduğu 6 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili olarak 4 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara’da restorana silahlı saldırı (Ayhan Bora Kaplan operasyonunda gözaltına alınan isim de yaralı)
Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’a Esenboğa Havalimanı’nda gözaltı

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’a Esenboğa Havalimanı’nda gözaltı

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’nın Çankaya ilçesinde restoranda yemek yiyen bir gruba yönelik düzenlendi.

20 Kasım akşamı gerçekleşen saldırıda, aralarında suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp serbest bırakılan S.S.’nin de bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Ankara polisi saldırıya yönelik çalışma başlattı.

Ankara’da restorana silahlı saldırı (Ayhan Bora Kaplan operasyonunda gözaltına alınan isim de yaralı) - 1

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamında 4 kişiyi gözaltına aldı.

Polis, şüphelilerin üzerinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirirken, firari 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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