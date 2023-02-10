Ankara'da su sayaçlarının okuma işlemi durduruldu

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) sayaç okuma personelinin deprem bölgesinde görevlendirilmesinden dolayı su sayaçlarının okuma işlemi zorunlu olarak durduruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamaya göre, ASKİ sayaç okuma personelinin gönüllü olarak insani yardım amacıyla deprem bölgesinde görevlendirilmesinden dolayı sayaç okuma işlemi zorunlu olarak durduruldu.



🔴 ANKARA SU FATURALARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU pic.twitter.com/gI2sp6Em46 — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) February 10, 2023

Zorunlu durdurma nedeniyle şubat su faturaları, ocak ayı tüketimlerine göre alınacak.

Sürecin normale dönmesiyle ilk okuma döneminde eksik alınan ücretler talep edilecek, fazla alınan ücretler ise faturadan düşülecek.

