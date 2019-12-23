Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesi D-750 kara yolunda İstanbul yönüne giden Zafer D.'nin kullandığı TIR, Orhaniye Mahallesi yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. TIR'ın sürücüsü, aracını yol kenarına çekerek park etti.



Aynı yönde ilerleyen Hamdi D.'nin kullandığı otomobil, TIR'ın yola savrulan lastiğine çarparak takla attıktan sonra refüje devrildi. Otomobildeki 4 kişi hafif şekilde yaralandı.



Bu sırada yoldan geçen Asım Çimen'in kullandığı hafif ticari araç ise park halindeki TIR'a çarptı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık personeli tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Asım Çimen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.