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Ankara'dan Bağdat'a kritik ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat'a gidecek. Türkiye-Irak Güvenlik zirvesinde ana gündem terörle mücadele olacak. Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti de ele alınacak.

Ankara'dan Bağdat'a kritik ziyaret

Aralık 2023’te Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın katılımıyla ’de düzenlenen Türkiye- Güvenlik Zirvesi’nin bir sonraki toplantısı aynı formatla yarın Bağdat’ta düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli; görüşmelerde, güvenlik ve askeri işbirliği konuları öncelikli maddesi olacağını dile getirdi.

Terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesi ve bu doğrultuda atılabilecek adımlar masada olacak.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ ELE ALINACAK

Irak-Türkiye petrol boru hattının açılmasına ilişkin talebin yenilenmesi beklenirken Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinin ayrıntıları da ele alınacak.

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