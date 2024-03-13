Ankara'dan Bağdat'a kritik ziyaret

Aralık 2023’te Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın katılımıyla Türkiye’de düzenlenen Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi’nin bir sonraki toplantısı aynı formatla yarın Bağdat’ta düzenlenecek.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli; görüşmelerde, güvenlik ve askeri işbirliği konuları öncelikli gündem maddesi olacağını dile getirdi.



Terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesi ve bu doğrultuda atılabilecek adımlar masada olacak.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ ELE ALINACAK



Irak-Türkiye petrol boru hattının açılmasına ilişkin talebin yenilenmesi beklenirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinin ayrıntıları da ele alınacak.

