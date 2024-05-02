Yarın hava nasıl olacak? 3 Mayıs hava durumu tahminleri

Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı geldi. Ülkemizin bazı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? 3 Mayıs hava durumu tahminleri
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerden itibaren Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari'nin güneyi ile yarın sabah saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde ise yağış yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Batı Akdeniz'in batısında ise rüzgar cuma günü öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden, Antalya Körfezi'nde cumartesi öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

3 MAYIS TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak? 3 Mayıs hava durumu tahminleri - 1

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