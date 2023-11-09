Ankara’nın gündemi yüksek yargıdaki gerilim | TBMM Danışma Kurulu toplanacak mı?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, tutuklu Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay için hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması Ankara gündemini değiştirdi.

Meclis’te konuyla ilgili bir oturum yapılmasını talep eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la görüştü.



Özgür Özel, Danışma Kurulu’nun saat 16.00’da olağanüstü toplanmasını talep etti.

Ancak, olağanüstü toplantı TBMM gündemine alınmadı.

CHP’DEN EYLEM KARARI



CHP’li milletvekilleri bugün TBMM Genel Kurulu’nda sadece Yargıtay’ın 3’üncü Ceza Dairesi’nin suç duyurusunu konuşma kararı aldı.



CHP’li milletvekilleri aynı zamanda bugün bir eylem de başlatacak.

20 CHP’li vekil, Genel Kurul kapandıktan sonra “Adalet Nöbeti” için Meclis’te oturmaya devam edecek.



Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında bir açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel, “Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından yapılacağı bildirilen ve saat 17.00’de toplanması beklenen Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağını öğrendim. Bu durumda dün gerçekleştirdiğimiz olağanüstü grup toplantısında aldığımız karar gereği, yargı krizi ve darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu’nu terk etmeme eylemine başlıyoruz.” dedi.

AK PARTİ’DE TOPLANTI



Bu arada; AK Parti Grup Yönetimi, yüksek yargıdaki gelişmeleri ele almak üzere toplandı.

Genel Başkanvekili Efkan Ala’nın başkanlık ettiği toplantıda, son gelişmeler ele alındı.

VİDEO: HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?