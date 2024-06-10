Ankara'nın son yılan bükücüsü: Yakaladığı yılanı pet şişeye koyup doğaya saldı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde son yılan bükücü olarak tanınan Tuncay Sezer, ihbar üzerine gittiği bir mahallede 2 metreye yakın yılan yakaladı. Yakaladığı yılanı 5 litrelik pet şişeye koyan Sezer, hayvanı ardından doğaya geri saldı.

Ankara'nın son yılan bükücüsü: Yakaladığı yılanı pet şişeye koyup doğaya saldı

'nın Akyurt Belediyesinde, belediye personeli olarak görev yapan 47 yaşındaki Tuncay Sezer, 6 yaşından itibaren yılanları yakalama konusunda gösterdiği marifetleri nedeniyle bölge halkının efsanesi haline geldi.

Efsane olarak görülen Sezer, Ankara'da “Son Yılan Bükücü” ve “Yılanların Efendisi” ismiyle biliniyor.

İhbar üzerine gittiği mahallede bir yılanın peşine düşen Sezer, hayvanı saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı.

Yakaladığı yılanı 5 litrelik pet şişeye koyan Sezer, hayvanı ardından doğaya geri saldı.

Kurban etini sakın buzdolabına koymayın

Kurban etini sakın buzdolabına koymayın

Haberi Görüntüle

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde taciz iddiası: Şube müdürü açığa alındı

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde taciz iddiası: Şube müdürü açığa alındı

Hafta sonu bu ile dikkat! Hava sıcaklığının 45 dereceye çıkması bekleniyor

Hafta sonu bu ile dikkat! Hava sıcaklığının 45 dereceye çıkması bekleniyor

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den son uyarılar

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den son uyarılar

Polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği saldırıda istenen cezalar belli oldu

Polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği saldırıda istenen cezalar belli oldu

Buket Özgünlü kimdir? Köpekvelisi hesabının sahibi Buket Özgünlü neden tutuklandı?

Buket Özgünlü kimdir? Köpekvelisi hesabının sahibi Buket Özgünlü neden tutuklandı?

3 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

3 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...