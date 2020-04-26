Antalya Finike'de ilk tanı konulan hasta corona virüsü yendi

Finike ilçesinde corona virüs testi pozitif çıkan ilk hasta tedavi sürecinin ardından alkışlarla taburcu edildi.



İsmi açıklanmayan hasta, doktorlar ve diğer sağlık personelinin alkışları arasında hastaneden ayrıldı.



Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yücel Kurt, "Ülkemizde de başarılı bir şekilde devam etmekte olan bu sürecin sekteye uğramaması adına taburcu edilen hasta ve yakınlarının izolasyon kurallarına riayet etmesi son derece önem arz etmektedir. Bununla beraber vatandaşlarımızın da Covid-19 mücadelesi kapsamında alınan kararlara sıkı sıkıya bağlı kalması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

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