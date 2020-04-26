SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüsten 2 bin 805 can kaybı

Son dakika haberi! Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 30 bin 177 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 357 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.



Son 24 saatte 99 hasta vefat etti, 3 bin 558 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 889 bin 742, toplam vaka sayısı 110 bin 130, toplam vefat sayısı 2 bin 805, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1776, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 883, toplam iyileşen hasta sayısı 29 bin 140 oldu.



"SON 20 GÜN İÇİNDEKİ EN DÜŞÜK YENİ VAKA SAYISI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün bugün oldu.Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50 bine varan günlük test kapasitemizin 30 bini kullanıld. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti" ifadelerini kullandı.