Antalya ve Alanya’da tsunami tehdidi | “Deprem olduğunda kıyıdan uzaklaşmakta fayda var”

Özener, “Şehri terk etmektense daha yaşanılabilir, depreme güvenli hale getirmek daha doğru olacak.” ifadesini kullandı.



Antalya ve Alanya’nın olduğu bölgenin Türkiye’nin deprem tehlikeleri haritasında açık renkle işaretlendiğini belirten Özener, bölgedeki en önemli konunun zemin olduğunu söyledi. Özener, tarihsel depremlere bakıldığında bu bölgelerin karasal anlamda çok aktif olmadığını aktardı.



Ancak Özener bölgede yaşayan vatandaşları tsunami konusunda uyardı.



Akdeniz'in doğusunda, Kıbrıs ve Helen yayı üzerinde meydana gelen depremlerin Antalya bölgesini etkilediğini belirten Prof. Dr. Özener, “Bir deprem olduğu zaman kesinlikle deniz kıyısından uzaklaşarak yüksek bölgelere çıkmakta fayda var.” diye konuştu.