Antalya ve Alanya’da tsunami tehdidi | “Deprem olduğunda kıyıdan uzaklaşmakta fayda var”

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Antalya ve Alanya bölgesini tsunami konusunda uyardı. Bölgenin depremsellik açısından çok aktif olmadığını söyleyen Özener, Kıbrıs ve Helen yayı üzerinde meydana gelebilecek büyük depremlere dikkat çekerek tsunami uyarısında bulundu. Özener, “Bir deprem olduğu zaman kesinlikle deniz kıyısından uzaklaşarak yüksek bölgelere çıkmakta fayda var.” dedi.

Antalya ve Alanya’da tsunami tehdidi | “Deprem olduğunda kıyıdan uzaklaşmakta fayda var”
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Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Şubesi, kentte Afetlere Dirençli Bir Toplumda Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Rolü ve Önemi konulu konferans düzenledi.

Konferansa, Boğaziçi Üniversitesi ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener de katıldı.

Özener konferansın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 17 Ağustos ve 6 Şubat depremlerinin toplumda travmaya neden olduğunu ve bu sebeple insanların depreme güvenli gördükleri şehirlere doğru hareketlendiğini söyledi.

Antalya ve Alanya’da tsunami tehdidi | “Deprem olduğunda kıyıdan uzaklaşmakta fayda var” - 1

Özener, “Şehri terk etmektense daha yaşanılabilir, depreme güvenli hale getirmek daha doğru olacak.” ifadesini kullandı.

Antalya ve Alanya’nın olduğu bölgenin ’nin deprem tehlikeleri haritasında açık renkle işaretlendiğini belirten Özener, bölgedeki en önemli konunun zemin olduğunu söyledi. Özener, tarihsel depremlere bakıldığında bu bölgelerin karasal anlamda çok aktif olmadığını aktardı.

Ancak Özener bölgede yaşayan vatandaşları tsunami konusunda uyardı.

'in doğusunda, Kıbrıs ve Helen yayı üzerinde meydana gelen depremlerin Antalya bölgesini etkilediğini belirten Prof. Dr. Özener, “Bir deprem olduğu zaman kesinlikle deniz kıyısından uzaklaşarak yüksek bölgelere çıkmakta fayda var.” diye konuştu.

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