Antalya'da Adrasan Sahili'ne yakın bölgede orman yangını

Adrasan Sahili'ne yakın Derekenarı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Saat 16.45 sıralarında Kumluca ilçesi Adrasan mahallesi Sazak yolu girişinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangında, ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören tatilciler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.



Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İhbarın ardından bölgeye yangını söndürmek için 9 helikopter, 9 uçak, 20 arazöz ve 200 personel yönlendirildi.



Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.



Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangının önünü kesebilmek için havadan ve karadan yoğun mücadele edildiğini bildirdi. Dikici, yangının ormanlık alanda çıktığını, çıkış sebebinin çalışma sonunda belli olacağını söyledi.