Antalya'da fahiş kira protestosu

Antalya'da artan konut fiyatları nedeniyle mağduriyet yaşayanların bir araya geldiği Kiracılar Dayanışma Platformu, Antalya Müzesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş düzenledi.



Müzeden meydana yürüyen platform üyesi vatandaşlar "Yabancı göçü durdurulsun", "Evden atılmak istemiyoruz", "Fahiş kiraya dur de", "Kiracılar sokakta yetkililer nerede?", "Sokağa atılmak istemiyoruz" sloganları attı.

Platform kurucularından Cengiz Kul, aldıkları maaşın kiraya gitmesinden sitem etti. Seda Kul, kiraların Antalya genelinde değil, Türkiye genelinde bir sorun olduğuna değindi. Kul, "Ev kiraları asgari ücretin üzerinde seyrediyor. Türk halkının geleceğe dair umudu kalmadı, sadece gününü kurtarıyor" dedi.

"YABANCILARA KONUT SATIŞI DURDURULSUN"

Platform kurucularından Şerife Yavuz, yabancılara konut satışının durdurulmasınmı istedi. Sokakta yaşayan Bozkaya ailesi de yürüyüşe katıldı.

Samet-Sümeyye Bozkaya çifti, iki çocuklarıyla dört aydır sokakta olduklarını, fahiş kira ücretlerine yetkililerin çözüm bulmasını istediklerini dile getirdi.