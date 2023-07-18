Antalya'da fahiş kira protestosu

Antalya'da artan kira ücretlerini protesto eden bir grup, yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılanlar, yabancılara konut satışının durdurulmasını istedi.

Antalya'da fahiş kira protestosu
Kiracılarıyla anlaşamadı, binanın girişine yazı astı

Kiracılarıyla anlaşamadı, binanın girişine yazı astı

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'da artan konut fiyatları nedeniyle mağduriyet yaşayanların bir araya geldiği Kiracılar Dayanışma Platformu, Antalya Müzesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş düzenledi.

Müzeden meydana yürüyen platform üyesi vatandaşlar "Yabancı göçü durdurulsun", "Evden atılmak istemiyoruz", "Fahiş kiraya dur de", "Kiracılar sokakta yetkililer nerede?", "Sokağa atılmak istemiyoruz" sloganları attı.

Platform kurucularından Cengiz Kul, aldıkları maaşın kiraya gitmesinden sitem etti. Seda Kul, kiraların Antalya genelinde değil, genelinde bir sorun olduğuna değindi. Kul, "Ev kiraları asgari ücretin üzerinde seyrediyor. Türk halkının geleceğe dair umudu kalmadı, sadece gününü kurtarıyor" dedi.

"YABANCILARA SATIŞI DURDURULSUN"

Platform kurucularından Şerife Yavuz, yabancılara konut satışının durdurulmasınmı istedi. Sokakta yaşayan Bozkaya ailesi de yürüyüşe katıldı.

Samet-Sümeyye Bozkaya çifti, iki çocuklarıyla dört aydır sokakta olduklarını, fahiş kira ücretlerine yetkililerin çözüm bulmasını istediklerini dile getirdi.

Kirayı ödeyemeyen aile aylardır sokakta yaşıyor

Kirayı ödeyemeyen aile aylardır sokakta yaşıyor

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