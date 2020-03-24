Antalya'da kamyon üzerinde tehlikeli yolculuk

DHA 24.03.2020 - 11:20
Antalya'da bir kamyonetin kasasındaki tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.
Yüzüncü Yıl Bulvarı üzerinde seyir halindeki kamyonet, hiçbir güvenlik önlemi olmadan bulvar üzerinde seyretti.
Çöp dolu çuvallarla yüklenen kamyonetin yüksekliğinin yaklaşık 5 metreyi bulduğu tahmin edilirken kamyonetin üzerinde oturan 6 kişi de çevredekilerin tepkisini çekti.
Trafikte tehlike saçan kamyonet, çevredekilerin bakışları arasında gözden kayboldu.
VİDEO: PATENLE TEHLİKELİ YOLCULUK (ARŞİV)