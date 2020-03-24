Antalya'da kamyon üzerinde tehlikeli yolculuk

Antalya'nın işlek caddelerinden birinde görülen aşırı yüklü kamyon, üzerinde taşıdığı 6 kişi ile çevrekilerin tepkisini çekti.

DHA 24.03.2020 - 11:20

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Antalya'da bir kamyonetin kasasındaki tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı. 

Yüzüncü Yıl Bulvarı üzerinde seyir halindeki kamyonet, hiçbir güvenlik önlemi olmadan bulvar üzerinde seyretti.

Çöp dolu çuvallarla yüklenen kamyonetin yüksekliğinin yaklaşık 5 metreyi bulduğu tahmin edilirken kamyonetin üzerinde oturan 6 kişi de çevredekilerin tepkisini çekti.

Trafikte tehlike saçan kamyonet, çevredekilerin bakışları arasında gözden kayboldu.

VİDEO: PATENLE TEHLİKELİ YOLCULUK (ARŞİV)

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