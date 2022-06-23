Antalya'da kayıp emlakçının cesedi ormanda gömülü bulundu

Antalya'da kayıp olarak aranan 34 yaşındaki Ahmet A.'nın cesedi ormanlık alanda bulundu.



Alınan bilgiye göre, 5 Haziran'da evinden ayrıldıktan sonra kendisine ulaşılamayan emlakçı Ahmet A. için ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu.



Arama çalışması başlatan ve Ahmet A'nın son görüldüğü Büyükhasbahçe Mahallesi'nde çalışmalarını yoğunlaştıran polis, bölgede toprağa gömülmüş ceset tespit etti. Yapılan incelemede cesedin Ahmet A'ya ait olduğu belirlendi.



Olayı öğrenerek bölgeye gelen abla Yasemin A. sinir krizi geçirdi.

Ahmet A'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Olayı öğrenerek bölgeye gelen abla Yasemin A. sinir krizi geçirdi.