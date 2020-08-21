Antalya'da soyunma kabinlerini gözetlediği iddiası ile darp edildi

Antalya Konyaaltı Sahili'nde soyunma kabinlerini gözetlediği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Olay, bu sabah, Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi.



İddiaya göre bir kişi, soyunma kabinlerini gözetlemeye başladı. Durumu fark eden vatandaşlar da adı açıklanmayan kişiyi, darp etti.





Şüpheli ise, kendisini, "Yere düşen anahtarımı alıyordum" diye savundu.



Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen polis ekibi, şüpheliyi gözaltına aldı.



Yaşananlar cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, şüpheli, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.