Antalya’da yabancı uyruklu kadının şüpheli ölümü

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu.
572 Sokak’ta yaşayan Kırgızistan uyruklu Salıma Omarova’yı yatağında hareketsiz gören eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Belirtilen adrese gelen sağlık ekibi, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Omarova’nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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