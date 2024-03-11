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Antalya’da yabancı uyruklu kadının şüpheli ölümü

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Kırgızistan uyruklu bir kadın ölü bulundu. Salıma Omarova isimli kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Antalya’da yabancı uyruklu kadının şüpheli ölümü

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’nın Muratpaşa ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu.

572 Sokak’ta yaşayan Kırgızistan uyruklu Salıma Omarova’yı yatağında hareketsiz gören eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Antalya’da yabancı uyruklu kadının şüpheli ölümü - 1

Belirtilen adrese gelen sağlık ekibi, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Omarova’nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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