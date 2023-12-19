Antalya’daki dövizci cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

YARGILAMA BAŞLADI



Afşin gözaltına alınmasının ardından tutuklanırken, cinayete ilişkin ilk duruşma bugün görüldü. Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ramazan Afşin ile Ramazan Kırınfıl’ın eşi Ayşe Kırınfıl, çocukları Halil İbrahim Kırınfıl ve Elif Kırınfıl katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.



Üzerine atılı suçları kabul etmeyen sanık Ramazan Afşin, “Aracın yanına gittiğimde maktul boğazı kesilmiş şekilde araç içerisinde hareketsiz olarak bulunuyordu. O esnada olayın olduğu yerin karşısında kanyon yoluna doğru beyaz bir otomobilin gittiğini gördüm. Maktule karşı öldürme fiilini ben gerçekleştirmedim ancak paraya ihtiyacım olduğu için araçtaki, içerisinde para ve kırmızı saplı bıçak bulunan çantayı alarak olay yerinden uzaklaştım.” dedi.



Mahkeme heyetinin Ramazan Kırınfıl'ın ölüm raporu ve DNA raporlarının okuması üzerine savunmasına devam eden sanık Afşin, “Maktulü ben öldürmedim. Kimin yaptığını bilsem bunu illaki mahkemeye veya yetkililere bildirirdim.” şeklinde konuştu.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ



Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Ramazan Afşin’in tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.



Savcılık ayrıca suç delillerini gizleme ve nitelikli yağmadan da ceza verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.